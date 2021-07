Animal Rights: ‘Grana Padano-kaas bron van ernstig dierenleed, moet uit supermarktschap’

,,Op de beelden is te zien dat een kalf op hardhandige wijze direct na de geboorte bij de moeder wordt weggehaald en vervolgens in een kruiwagen wordt gegooid. Het dier wordt eerst bij de achterpoten opgetild, half in de kruiwagen gelegd en vervolgens aan de huid omhoog getrokken. Het kalf probeert er weer uit te klimmen, maar wordt hardhandig naar beneden gedrukt. Het lichaam wordt in een onnatuurlijke houding gewrongen om ontsnappen te voorkomen”, schetst Animal Rights een van de voorvallen in de film.

Onderzoek

Grana Padano wordt in een groot deel van Noord-Italië gemaakt en gepromoot als een harde kaas van topkwaliteit. Toch is het merk opnieuw in verlegenheid gebracht door beelden die bij bedrijven zijn gemaakt, die melk produceren waarvan uiteindelijk de beroemde kaas wordt gemaakt. Ook in 2017 kwam via een undercoveroperatie van dierenrechtenorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) naar buiten dat het niet best was gesteld met het dierenwelzijn in Italië. Leden van CIWF zagen vier jaar geleden op negen boerderijen vooral graatmagere koeien in onverzorgde stallen. De meeste dieren konden niet naar buiten.