Als Jimmie (22) en Isabelle (19) willen, leiden ze straks De Librije: ‘Misschien verliezen we de sterren’

,,We moesten altijd alles eten.” Jimmie Boer (22), gespierde armen en dito torso in een T-shirtje, kort blond krulhaar, kijkt vanonder zijn wenkbrauw schuin naar zijn vader Jonnie (57). Zijn zus Isabelle (19), lang geblondeerd haar, leren jurkje aan, lacht. ,,Op vakantie in China hebben we de raarste dingen gegeten. Later hoorden we dan dat het hond was. Niet chill.”



Jonnie haalt zijn schouders op, geeft Jimmie een zetje tegen zijn bovenarm. ,,Hij blafte in ieder geval niet meer.”