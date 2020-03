Als je toch wilt hamsteren: koop Zeeuwse pasta

Roubal, Italiaan van origine, is enthousiast over het aanbod van Zeeuwse origine. ,,In de basis zijn die lekkerder dan de Italiaanse, zo weet hij uit eigen ervaring. ,,Omdat iedereen zo enthousiast was over de workshops, zocht ik naar mogelijkheden om pasta op de markt te brengen. Mijn eigen buurman, Leon de Winter, bleek nota bene de juiste tarwe te verbouwen, met meer eiwitten, onder de naam Zeeuwse Tarwecirkel. Het is smaakvoller dan het Italiaanse meel”, lacht hij. ,,Ik gebruik daarnaast Zeeuwse eieren bij de bereiding.”