Als het zomer is, wil je een terras aan het water: dit zijn heel fijne om neer te strijken

Koken & EtenDe temperaturen stijgen tot tropische waarden en dan is ‘zomaar’ een terras niet voldoende voor de zomerse genieters, vindt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. De horecaliefhebbers zoeken een terras met extra verkoeling en vooral die aan het water scoren goed. Binnen de stad of net erbuiten.

Nederland is een waterland. Noem een bekende stad in ons landje en het stromende of stilstaande water in die stad was cruciaal voor diens ontwikkeling. Waar vervoer vroeger een belangrijke rol speelde, is tegenwoordig recreatie steeds belangrijker aan onze rivieren en meren. Actieve recreatie, zoals sporten of bewegen, maar ook passieve recreatie, zoals genieten van de omgeving en lekker onderuitgezakt op een terrasje zitten.

Horeca-etablissementen aan het water hebben wat bijzonders, vooral als het terras uitkijkt over het water, ziet ook de uitbater van By Ami, Ahmed, wiens terras aan de Rijnhaven ligt in Rotterdam. ,,Water voor de deur is een positieve toevoeging aan je terras. Het zorgt voor extra belevenis, een vakantiegevoel, mensen voelen zich relaxed en je ziet ze echt chillen. Alsof ze er even tussenuit zijn. Ik geloof dat het invloed heeft in het bestelpatroon; men denkt laat ik maar extra genieten en een heerlijke cocktail bestellen met wat heerlijke bites.”

De Buik houdt terrassen in drie steden bij

Ondanks de moeilijke jaren van de pandemie in 2020, 2021 en zelfs begin 2022, groeit het aantal horecagelegenheden nog immer in Nederland. Helaas zijn er geen goede landelijke cijfers van terrassen aan het water, maar bij de Buik wordt voor Rotterdam, Amsterdam en Utrecht wel bijgehouden welke zaken een terras hebben en welke aan het water liggen.



In totaal staan er 1434 zaken in de restaurantgids, waarvan 537 met een terras (37 procent) en 130 aan het water (21 procent).

Dewran van der Lee van Key West Beachhouse, aan de Haarrijnse Plas net buiten Utrecht: ,,Door de strandbeleving - zon, strand, palmbomen en een terras aan het water - beleven onze gasten na een dag werken even een paar uurtjes vakantie. Daarnaast is het natuurlijk een unieke locatie in het midden van het land, die goed bereikbaar is en waar je het hele jaar door kan genieten.”

Voorbeelden van terrassen in Rotterdam

Key West Beachhouse ligt net buiten de stad, maar juist ook binnen de (grote) stad worden terrassen aan het water steeds populairder. Het valt ons op dat de zaken met terrassen aan bijvoorbeeld de Rotte, de Maas, de Amstel, het IJ, de Oudegracht of de Rijn flink in aantal toenemen. Dat heeft ook te maken met gemeentelijk beleid. Zo heeft de gemeente Rotterdam als beleid om de Rotte, die twee wijken (Oude Noorden en Crooswijk) scheidt, om te vormen van een barrière naar een verbindend element, waarbij activiteiten op en aan het water een belangrijke rol spelen. Onderdeel hiervan is meer horeca aan het water.



De terrassen van onder meer Destino, Brunch Club, Restaurant Galeriaaa, Lof der Zoetheid en Digters liggen hier aan de Rotte, vaak met overterras (een terras dat niet aan de gevel van het restaurant of café vastzit) aan het water en in het geval van Restaurant Galeriaaa 's zomers zelfs met ponton op het water.

Ook de horecaondernemers richten hun terrassen op het water. Sterren-chef Dennis Huwaë geeft deze zomer zijn terras zelfs een complete make-over en maakt er het buitenrestaurant Baro van, met palmen, platanen, lampjes aan snoeren, dromenvangers en typische vakantiegerechten, zoals de taco el pastor, oesters met mezcalschuim en grote kannen sangria.

Huwaë : ,,Ik was vorig jaar in Spanje en daar zag ik zulke mooie strandtenten, toen dacht ik dat wil ik ook in Amsterdam. Wij hebben hier zo’n mooi en groot terras, met overal water. Dus het is nu net een strandtent, midden in de stad. Als het mooi weer is, dan lopen ze op het terras de benen uit het lijf.”

Terrassen aan het water in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en foodtrendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

