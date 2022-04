Alleen nog planten eten? Een eiwittekort loop je niet snel op, maar laat je goed informeren

Minder vlees eten is goed voor je gezondheid én het milieu. Maar veel mensen vinden het moeilijk om van hun oude gewoonten af te stappen of weten niet wat ze moeten eten zonder vlees. Drie experts leggen uit hoe je dit kunt doen.

,,Voedingsmiddelen spelen een grote rol in de CO2-uitstoot: 80 procent komt van de dierlijke producten die we eten”, zegt Isabel Boerdam, oprichter van het vegetarische foodblog De Hippe Vegetariër en initiatiefnemer van de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. ,,Om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem is plantaardig eten de makkelijkste oplossing die we morgen kunnen doorvoeren en die ook gelijk impact heeft.”

Als je gewend bent veel vlees en zuivel te eten moet je in het begin waarschijnlijk meer nadenken over wat je moet maken. ,,En je moet uiteraard stilstaan bij je gezondheid, want je haalt bepaalde voedingsstoffen uit vlees en zuivel die je op een bepaalde manier moet vervangen”, zegt Boerdam. Maar dat is volgens haar niet ingewikkeld. ,,Vlees en zuivel bevat ook veel verzadigd vet en cholesterol, hier hebben de vervangers vaak minder last van. Plantaardig eten heeft dus ook absoluut een gezondheidsvoordeel en nodigt uit om meer groenten te eten.”

Eiwit eten we over het algemeen genoeg

Als je overstapt op vleesvervangers is het belangrijk om te letten op je ijzer en vitamine B12. ,,Eiwit is minder belangrijk, want in Nederland eten we over het algemeen te veel eiwit. Het zal dus zelden zo zijn dat je door minder vlees en zuivel een tekort oploopt”, stelt Boerdam. ,,Mensen die ervoor kiezen om 100 procent plantaardig te eten moeten zich daar wel goed over laten informeren.”

Volgens Suzanne Jacobs, culinair expert bij het Voedingscentrum, kun je vlees het beste vervangen door eieren, peulvruchten en noten. ,,Hier zit ook ijzer in, net zoals in groene bladgroenten als spinazie, en volkoren graanproducten als brood. Vegetariërs krijgen vitamine B12 binnen door eieren, kaas en melk. Veganisten kunnen gebruik maken van producten die verrijkt zijn met vitamine B12, zoals sommige sojadranken.”

Als veganist moet je erop letten dat je voldoende eiwit, ijzer, vitamine B1, B2, B12 en calcium binnenkrijgt. ,,Normaal gesproken vind je die in dierlijke producten, dus nu moet je het ergens anders vandaan halen”, zegt Valerie Mattheussens, diëtist bij WW (dat voorheen Weight Watchers heette). ,,Een diëtist kan je daarbij helpen. Peulvruchten (bruine bonen, kikkererwten en linzen), tofu en tempeh, noten, pinda’s, pitten of zaden zijn goede vleesvervangers. Dagelijks een handje noten eten is sowieso goed. Let er bij kant-en-klare vegetarische stukjes, balletjes en burgers op of er ijzer aan is toegevoegd, en bij voorkeur vitamine B12.”

,,Als je geen zuivel neemt moet je naast vitamine B12 ook je calcium vervangen”, gaat Mattheussens verder. ,,Dit kan door plantaardige alternatieven voor melk, zoals sojadranken. Er bestaan ook plantaardige alternatieven voor yoghurt en toetjes. Vitamine B12 zit van nature alleen in dierlijke producten, daarom is het advies om een vitamine B12-supplement te slikken. Vetrijke producten kunnen ook helpen om vitamine B12 binnen te krijgen, denk aan sojadranken en kant-en-klare veganistische producten met toegevoegd vitamine B12.”

Groot aanbod vleesvervangers

Vleesvervangers zijn er tegenwoordig genoeg, zegt Boerdam, die veel vleesloze recepten op haar site deelt. ,,Je hebt vleesvervangers op basis van soja, groente of peulvruchten. Er bestaan ook vleesvervangers die heel erg op een bepaald vleesproduct lijken, zoals kipstukjes, worst of balletjes. Er zijn ook vleesvervangers die weer totaal anders zijn en op een soort groenteproduct lijken.”

,,Sommige groenten hebben een structuur die lijkt op vlees, daarom worden ze als vleesvervanger gebruikt”, weet Jacobs. ,,Bijvoorbeeld een steak van bloemkool of een hotdog van wortel, of stoofvlees gemaakt van jackfruit. Het zijn allemaal leuke alternatieven, maar voeg hier wel iets eiwitrijks aan toe, bijvoorbeeld peulvruchten of noten. Hartige of umami smaken toevoegen aan een gerecht voorkomt dat je de vleessmaak mist.”

