Alcoholvrije wijn is alleen voor zwangere vrouwen en nog zes misverstanden

1. Alcoholvrije wijn is gewoon druivensap

De vergelijking met druivensap is een wijdverbreid misverstand, bevestigt pionier Wiljan Dorrepaal van La Source, specialist in alcoholvrije wijnen. Voor La Source, dat sinds vorig jaar onderdeel is van Delta Wines, is voormalig sommelier Dorrepaal accountmanager alcoholvrije wijnen en dranken. Hij is al sinds 2007 actief met wijnen zonder alcohol; La Source verkoopt inmiddels tien merken.