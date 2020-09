Albert Heijn waarschuwt voor biefstukworst met poepbacterie

Zeeland eet De platte Zeeuwse oester is hip, en dit jaar toch nog lekkerder dan verwacht

17 september Jean Dhooghe uit Yerseke is in de oesterwereld geen onbekende. Hoe kan het ook anders wanneer je uit een familie komt die al meer dan 100 jaar actief is in de kweek van schaal- en schelpdieren. De familie Dhooghe heeft eigen kweekgronden in de Oosterschelde, het Grevelingenmeer en in de de Waddenzee, daarnaast hebben ze met de Oesterij een wel heel bijzondere plek aan de Havendijk van Yerseke, waar je niet alleen kunt eten maar je tevens als het ware op de historische oesterputten zit.