Al die geinige soorten pindakaas, zijn die nou eigenlijk lekker? Drie kenners geven hun oordeel

Nederland­se mossel mag voortaan weer naar de VS

23 september Nederlandse vissers mogen binnenkort weer mosselen en andere schelpdieren naar de Verenigde Staten exporteren. Dit was decennialang niet mogelijk, omdat voedsel- en warenautoriteiten in de VS en de Europese Unie niet voldoende vertrouwen hadden in elkaars toezicht op de voedselveiligheid van schelpdieren.