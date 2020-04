Afwijzing steunaanvraag komt hard aan, kroegbaas in tranen: ‘Ik ben klaar met ondernemen’

Zeeuws eten De Ketchupfa­briek in Graauw kan wel een duwtje in de rug gebruiken

8:00 GRAAUW - Het is passen en meten in het winkeltje van De Ketchupfabriek in Graauw. Het kan net, anderhalve meter tussen winkelier en klant. ,,De klant moet wel in de deuropening blijven staan. Dan is het precies anderhalve meter tot de toonbank”, grijnst ketchupmaker Patrick Keizer.