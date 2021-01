Afvallen soms lastig door ongezonde verleidingen en onduidelijke etiketten

Het nieuwe jaar is van start gegaan en 25 procent van de Nederlanders geeft aan coronakilo's met zich mee te dragen. Genoeg reden om weer te starten met een gezonde levensstijl. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat dit echter lastig kan zijn door alle ongezonde verleidingen en onduidelijke etiketten in de supermarkt.

Volgens de enquête van de Consumentenbond is 91 procent van de Nederlanders op dit moment bezig met gezonder eten, afvallen of fitter worden. Meer dan de helft van de consumenten vindt echter dat het aanbod in de supermarkt te ongezond is en dat ze hier dus niet goed mee uit de voeten kunnen. In veel producten die worden verkocht zijn suikers en zout bijvoorbeeld overmatig aanwezig. 67 procent van de respondenten geeft aan wel af te willen vallen maar belemmerd te worden door alle ongezonde verleidingen bij het boodschappen doen. En vaak weten ze ook gewoon niet of een product wel of niet gezond is omdat dat volgens hen te onduidelijk is.

Etiketten vertellen niet de hele waarheid, vindt bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders. 46 procent gelooft niet alles wat erop staat. Frank Lindners van Foodwatch geeft ook aan dat zij merken dat de consument behoefte heeft aan meer duidelijkheid op etiketten: ,,De informatie moet beter en duidelijker. De marketing is mooi aan de voorkant, maar op de achterkant staan vaak de kleine lettertjes die minder mooi zijn”, zegt hij. ,,Daar staan de ingrediënten - waar het merk minder trots op is - in hele kleine lettertjes.” Ook zijn de letters die op de etiketten staan vaak te klein, ondanks de minimale lettergrootte.

Quote Op de achterkant staan vaak de kleine lettertjes die minder mooi zijn Frank Lindners, Foodwatch

Rood tot en met groen

Het maken van gezonde keuzes zou dit jaar makkelijker moeten worden door het gebruik van het onafhankelijke voedselkeuzelogo Nutri-Score. ,,De consument kan hierdoor in één oogopslag zien hoe gezond een product is", legt Babs van der Staak, woordvoerder van de Consumentenbond, uit. ,,Dit wordt gedaan met de letters A tot en met E en de kleuren rood tot en met groen. Alles wat in een product zit wordt meegenomen en gemeten aan de hand van de Schijf van Vijf.”



Een ander punt dat het lastig kan maken om de beoogde kilo's eraf te krijgen is dat gezond eten vaak duurder wordt gevonden dan de ongezonde keuze. Meer dan de helft (58 procent) van de ondervraagde consumenten geeft dat in de enquête aan. Een tip van de Consumentenbond om voordelig een gezonde maaltijd op tafel te zetten is om groenten of fruit van het seizoen te kopen.

Gezonde Keuze

Om consumenten te helpen bij een gezonder eetpatroon is de Consumentenbond deze maand de campagne Gezonde Keuze gestart. Tien weken lang informeren zij consumenten over voeding, fitheid, balans en rust. Dit doen ze door middel van een e-mailreeks en online events. ,,We merken dat er aan het begin van het jaar veel behoefte is aan informatie over een gezonde levensstijl”, aldus van der Staak. Op de website van de Consumentenbond kun je je aanmelden.

