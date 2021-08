Aan de sla? Zo kies je de goede soort en maak je de lekkerste dressing

Wat Eten We Vandaag: Couscoussa­la­de met garnalen in een tortilla bowl

24 augustus Dit is niet zomaar een zoete, zomerse salade. Deze salade maak je namelijk in een tortilla bowl: zo kan je je bord niet alleen leegeten, maar ook opeten. We vullen de bowl met een couscoussalade van onder andere gewokte garnalen, avocado en mango.