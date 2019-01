72-jarige vrouw vergiftigt partners jarenlang met taart vol slaapmiddel

Taart

Een bejaarde man veranderde in minder dan een jaar tijd van een levenslustige zeventiger in een hulpbehoevende bedlegerige man, nadat hij in 2013 met de vrouw was getrouwd. De man dacht zelfs dat hij een zeldzame spierziekte had, en begon met de voorbereidingen voor euthanasie.

Toen hij begin december 2014 in het ziekenhuis werd opgenomen, stelden de artsen vast dat hij een hoge hoeveelheid benzodiazepine in zijn bloed en urine had, een stof die in slaappillen zit. De artsen hielden hem enkele dagen in het ziekenhuis en zagen de stof uit zijn bloed verdwijnen.



Een dag nadat ze het goede nieuws aan zijn vrouw hadden verteld en haar hadden verzekerd dat haar man de kerstdagen thuis kon doorbrengen, stelden de artsen vast dat de man opnieuw een hoge hoeveelheid van de stof in zijn lichaam had.