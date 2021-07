53-jarige Australische vrouw vrijuit na paniek om naalden en spelden in aardbeien

EETRUBRIEK Zilt, vet, fris: de gegrilde kreeft van Dockside in Sas van Gent heeft alles

2 juli Ook nu de restaurants weer volledig open zijn, blijft deze krant nog even chef-koks een podium bieden. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurgerecht te bereiden. Vandaag: Fabian van Himschoot van Dockside in Sas van Gent maakt canner kreeft.