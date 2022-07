Wespenoverlast extreem in Oost-Nederland, gasten vertrekken uit paniek van camping

CBS: Urgenda-doel om uitstoot te verminde­ren niet gehaald

Het Urgenda-doel om vanaf 2020 elk jaar minstens 25 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990 is afgelopen jaar niet gehaald. Statistiekbureau CBS en de Emissieregistratie van het RIVM melden op basis van een eerste berekening dat de uitstoot in 2021 23,9 procent lager was ten opzichte van 1990.

16 maart