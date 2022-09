Verwarming uit of op 15 graden om geld te besparen? Dit doet leven in de kou echt met je (en met je huis)

De verwarming staat in veel huishoudens tijdens dit peperdure najaar een stuk lager of zelfs nog helemaal uit. Maar minder stoken zorgt niet alleen voor een lagere energierekening, ook ons lichaam en huis reageren erop. En dat kan best gezond zijn. ,,Bij een temperatuur van 17 graden verbrand je bruine vetcellen.”