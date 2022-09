Oprichter Patagonia geeft miljardenbedrijf weg om klimaat te redden: ‘De aarde is onze enige aandeelhouder’

Chouinard schreef Patagonia twintig jaar terug in als eerste bedrijf bij het initiatief. Nu hebben meer dan 5000 bedrijven de duurzame aanpak overgenomen. ,,Als we enige hoop hebben op een bloeiende planeet over 50 jaar, moeten we allemaal alles doen wat we kunnen met de middelen die we hebben. In plaats van waarde te onttrekken aan de natuur en die om te zetten in rijkdom, gebruiken we de rijkdom die Patagonia creëert om de bron te beschermen.”