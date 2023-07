Oprichter Extinction Rebellion: ‘Arrestaties op de A12 gaan de rust niet terugbrengen’

Droogte neemt toe: mogelijk crisisteam en afspraken over verdeling water

De droogte wordt zo ernstig dat waterbeheerders vandaag bijeenkomen om te beslissen over opschaling naar ‘droogtefase 2’: dan is er officieel landelijk sprake van ‘feitelijk watertekort’, wordt een crisisteam geformeerd en treden afspraken in werking over de verdeling van water.