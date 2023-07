Onderzoekers waarschuwen: Hittegolven worden frequenter en intenser door klimaatverandering

Het extreme weer houdt de gemoederen wereldwijd bezig, het regent Facebookposts van vakantiegangers die bosbranden ontvluchten. Italiaanse, Spaanse en Griekse media staan vol verontrustende stukken over hoe bewoners in getroffen gebieden uitdagingen als exceptionele droogte, bosbranden of enorme wateroverlast moeten aangaan.



Maar is dat nieuws? Hoort noodweer niet gewoon bij extreme zomers? En was het vroeger ook niet zo? Nee dus, niet in deze mate, aldus de onderzoekers van World Weather Attribution (WWA). Ze zijn er zeker van dat de mens een stempel drukt op bijna elke hittecalamiteit. Oftewel: de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde speelt wel degelijk een grote rol in alle ellende die nu in het nieuws is.



En – ook geen fijne constatering voor wie het nog niet wist – de huidige extreme hitte die het noordelijk halfrond plaagt en die dus gepaard gaat met ongekende weersomstandigheden, zal in de toekomst vaker voorkomen. En bovendien nog veel vaker als de wereld opwarmt met meer dan 2 graden boven het niveau van eind negentiende eeuw.



Volgens het vandaag gepubliceerde WWA-rapport kunnen recordtemperaturen zoals waargenomen ongeveer eens in de vijftien jaar worden verwacht in Noord-Amerika, eens in de tien jaar in Zuid-Europa en eens in de vijf jaar in China. Sjoukje Philip, een van de klimaatonderzoekers bij het KNMI en een van de auteurs van het rapport, denkt dat de aandacht voor het onderwerp nu wel groter is, nu veel mensen persoonlijk worden geconfronteerd met de impact van deze hittegolven.