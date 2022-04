Koffie kopen op het station? Breng je eigen mok mee: ‘Er moet een wegwerpbeker-schaamte ontstaan’

Stikstof­strij­der die ons dwong 100 km/u te rijden, richt pijlen nu op Tata Steel

Mobilisation for the Environment (MOB) begint een juridische strijd om Tata Steel in IJmuiden gesloten te krijgen. Als eerste zet heeft MOB het provinciebestuur van Noord-Holland verzocht om intrekking van de natuurvergunning van het grote staalbedrijf. ,,Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland. Het bedrijf heeft de grootste CO2-emissie van alle Nederlandse bedrijven”, schrijft MOB met verwijzing naar landelijke cijfers over de uitstoot van broeikasgassen.

13 januari