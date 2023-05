Intensieve landbouw voordelig voor ganzen, maar juist nadelig voor andere vogelsoorten

Intensieve landbouw heeft voor een sterke achteruitgang gezorgd van broedvogels in Europa. In Nederland is het aantal boerenlandvogels zelfs met meer dan 70 procent afgenomen. Het aantal ganzen stijgt juist, blijkt uit onderzoek.

Het Europese onderzoek heeft vogeltellingen van de afgelopen 37 jaar uit 28 landen met elkaar vergeleken. In totaal zijn gegevens over 170 soorten vogels op 20.000 verschillende plekken gebruikt. In Nederland ging het om cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sovon Vogelonderzoek.

Chris van Turnhout, één van de onderzoekers van Sovon: „Studies die verschenen zijn hadden de intensieve landbouw niet vergeleken met de andere negatieve factoren die van invloed zijn, nu zijn we erachter gekomen dat de negatieve bijdrage van de intensieve landbouw groter is dan die van bijvoorbeeld klimaat.’’

Eerder was alleen bekend dat door de landbouw minder verschillende soorten vogels voorkwamen, maar niet dat het ook de oorzaak was van dalende aantallen. Door de gegevens van de vogeltellingen te gebruiken konden de onderzoekers vastleggen wat de invloed van elke soort bedreiging op de vogelbevolking was.

Aantal ganzen stijgt, andere soorten bedreigd

Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen heeft in Nederland veel vogels van het land verdreven. In Nederland is het aantal boerenlandvogels met meer dan 70 procent afgenomen. Vogelsoorten als de grauwe gors, de kemphaan en de patrijs komen zelfs bijna niet meer voor of zijn al helemaal verdwenen. „Veel soorten hebben insecten nodig en deze verdwijnen door het gebruik van bestrijdingsmiddelen.’’

Twee vogelsoorten doen het juist goed door de veranderde omstandigheden: de putter en de gans komen veel vaker in Nederland voor. Ganzen vormen zelfs grote broedkolonies op akkers en in weilanden en veroorzaken daar veel schade. „Door kunstmest wordt het boerengras rijker, aangezien ganzen geen andere voedselbronnen nodig hebben dan gras, profiteren ze ervan.’’

De oplossing volgens Van Turnhout: teruggaan naar een minder intensieve vorm van landbouw en minder letten op maximale productie. „Het mooie van vogels is dat ze krachtig zijn, dus ik verwacht dat de populatie dan uiteindelijk weer zou herstellen.’’