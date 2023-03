Hoe de roofbouw op Moeder Natuur escaleerde: zelfs aan wolken willen we verdienen

Piekbelasters Opeens was de koeienstal leeg: Gert en Rianne laten zich met gemengde gevoelens uitkopen

Terwijl ze in Den Haag in spanning wachten op de lijst met grote stikstofuitstoters van minister Van der Wal, laten deze piekbelasters zich op verschillende plekken in het land al uitkopen. Zoals melkveehouders Gert en Rianne in Limburg. Of dat goed voelt? ,,Eigenlijk niet.”