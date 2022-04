‘Een beter milieu begint bij iedereen’: drie eenvoudige lessen die jij kunt opvolgen

Kernener­gie plotseling weer populair in Europa

Opvallend veel Europese landen lijken opeens weer brood te zien in kernenergie. Zij wachten met spanning op Brusselse voorstellen die atoomsplijting binnenkort als ‘schone’ (in de zin van: CO2-vrije) bron moeten bestempelen. Dat zet dan namelijk de deur wijd open voor banken, verzekeraars en andere vermogensbeheerders om vrijuit in kernenergie te investeren.

26 oktober