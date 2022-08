Droogte neemt toe: mogelijk crisisteam en afspraken over verdeling water

Muidertrekvaart dicht om Naardermeer te beschermen

De toegang naar de Muidertrekvaart vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal is dinsdag afgesloten om het natuurgebied Naardermeer te beschermen tegen het indringen van zout water. Waterschap Amstel Gooi en Vecht heeft een tijdelijke damwand gebouwd voor de ingang van de Muidertrekvaart. De pleziervaart van en naar Muiden moet omvaren, aldus het schap.



Zoetwater in de grote rivieren voorkomt gewoonlijk dat zout water vanaf de Noordzee het land kan binnendringen. Maar doordat de waterstand in de rivieren heel erg laag is, is de tegendruk niet meer voldoende. Zout water komt steeds verder landinwaarts. Dieren en planten in het zoete water sterven, omdat ze niet tegen brak water kunnen. Amstel Gooi en Vecht beschermt ook de Vinkeveense Plassen tegen verzilting met een bellenscherm in De Geer.



Waterschappen en Rijkswaterstaat moeten steeds meer maatregelen nemen tegen verzilting, droogte en zeer lage waterstanden, zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). Bij een aantal waterschappen is sinds deze week sprake van een watertekort. Op tal van plaatsen zijn noodpompen geplaatst om gebieden van voldoende water te voorzien. Het water warmt steeds verder op, wat voor blauwalg zorgt. In het Volkerak-Zoommeer is zoveel blauwalg dat er problemen ontstaan met de noodzakelijke waterinlaat.



Waterschap Aa en Maas in Oost-Brabant stelt donderdag een sproeiverbod in voor de fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt, de zogenoemde kapitaalintensieve teelten. Deze sectoren waren tot nu toe uitgezonderd van het al veel langer geldende sproeiverbod, maar er is niet genoeg water meer, aldus het schap.