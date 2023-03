Den Haag zet zich schrap voor klimaatrebellen en boze boeren in het centrum en op de A12

Rapport: dreigend tekort drinkwater uit Maas door klimaatver­an­de­ring

Klimaatverandering kan in de nabije toekomst zorgen voor een tekort aan drinkwater vanuit de Maas. In vrijwel alle doorgerekende scenario's zijn er vaker periodes waarin minder water door de Maas stroomt. Dat is een risico voor de drinkwatervoorziening in Nederland en België en dat is ‘zorgwekkend’.