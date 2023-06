Zwemverbod in de Wemeldingse sluis, maar eigenlijk verandert er helemaal niets

De recreatievaarders, die met hun boot in de binnenhaven liggen, lijken in ieder geval hun zin te krijgen. Zij zijn het immers die last hadden van de zwemmers in de sluis. Die overlast ging van nat spetteren tot uitschelden en van de brugsignalering op rood zetten tot aan het bekogelen met bierkratten. Sommigen durven al niet meer door de kleine sluis te varen en gaan voordien al van boord. Anderen zoeken een ligplaats buiten de binnenhaven of laten de jachthaven op warme dagen liever links liggen en varen door. En dan was er ook nog die eeuwige angst dat er wat vreselijk mis zou gaan als er een zwemmer onder de boten verdween. Je moet er niet aan denken wat zo’n schroef met een mensenlijf kan doen. Levensgevaarlijk! Goed dat het niet meer mag. Toch?