Voor Wout kan het Zomerfeest van Wemeldinge niet meer stuk, hij heeft zijn voetbalshirt binnen

,,We wonen hier, dus we moeten wel", zegt de 83-jarige Trudy Dona met een lach. Ze is blij dat er wat gebeurt op haar dorp. ,,Anders is het hier maar een saaie boel hoor.” Zij en haar partner John Wielenga (85) komen van oorsprong uit Vlissingen - ,,Geboren en getogen", zegt Wielenga - maar inmiddels noemen ze Wemeldinge al 26 jaar hun thuis. ,,We gaan kijken wat er allemaal staat en of we wat kunnen scoren", zegt hij. ,,Een mooi stukje kleding, een leuk schilderijtje en een dingetje voor in de tuin", zegt Dona.