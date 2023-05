Veilig fietsen tot je 100e; Kapelle en ROVZ helpen met de Doortrapdag

VIERDE DIVISIE Kloetinge wil een waardig kampioen zijn en blijft dus hongerig: ‘We willen die derde periode winnen’

Kloetinge, de kampioen van de vierde divisie, wil zich zaterdag op de slotdag van de competitie in eigen huis als een waardig kampioen presenteren. ,,We willen er een spetterende wedstrijd van maken’’, zegt trainer Jurriaan van Poelje in de aanloop naar het thuisduel met WNC.