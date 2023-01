Toekomst De Vroone lijkt gered; 190.000 euro voor opknapbeurt Dorpshuis Kapelle

Geen Schelde­post en Gele Krantje meer bezorgd in buitenge­bied Kapelle en Noord-Beveland

Sinds kort valt in de buitengebieden van Kapelle en Noord-Beveland de Scheldepost of het Gele Krantje niet meer automatisch in de bus. Door een wijziging bij uitgever Quaeris Media worden de kranten, met daarin de officiële publicaties van Kapelle en Noord-Beveland, daar niet meer bezorgd.

