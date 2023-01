The Evergreens, de oudste bigband van Zeeland wil nog jaren door

De officiële naam van de band uit Kapelle is ‘Dans en showorkest De Evergreens’. Zo staan ze ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar dirigent Sjaak Laroes spreekt liever van Bigband The Evergreens. En hij mag het zeggen, als oprichter van de band die hij 53 jaar geleden begon. ,,We zijn de oudste bigband van Zeeland”, vertelt Laroes graag. Vandaag krijgen The Evergreens het podium in de allerlaatste aflevering van de PZC-rubriek Open Podium. Bij het 40-jarig jubileum kreeg Laroes een koninklijke onderscheiding. De bandleider is Lid in de Orde van Oranje-Nassau en hij staat nog altijd voor The Evergreens.