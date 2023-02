Taakstraf geëist tegen Wemeldinger die er is ‘ingeluisd’ door ex

Vandaag hoorde hij in Middelburg een celstraf van veertien dagen plus een taakstraf van honderd uur tegen zich eisen voor verboden wapenbezit. In zijn woning werden twee gaspistolen, 112 patronen en een geweer uit 1890 aangetroffen. Gekocht op Marktplaats en een van de pistolen werd later weer via Marktplaats verkocht. ,,Zijn vriendin heeft hem er ingeluisd’', stelde L. N.’s raadsman vast. Het bleef overigens niet bij dat ‘er inluizen’, want in de tijd dat L. N. vast zat, had zij samen met een vriend het hele huis leeggeroofd en deels via Marktplaats verkocht. Tegen de ex van L. N. is een civiele procedure gestart om in ieder geval de schade van zeker vijfduizend euro te verhalen.