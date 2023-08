MET POLL Blauw-ge­le fietsen zonder fratsen staan bijna nooit stil: veel vraag in Middelburg en Vlissingen

De geel-blauwe ov-fiets van de NS wordt steeds populairder. Dat succes heeft ook een keerzijde, want het is niet altijd zeker of er een fiets klaar staat als je uit de trein stapt. Ook op Zeeuwse stations zijn ze soms allemaal weg.