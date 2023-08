Zeeuws succes voor junioren bij zwemtocht van Vlissingen naar Zoutelande

De zwemtocht van Vlissingen naar Zoutelande over 8 kilometer, is woensdagavond bij de heren gewonnen door Timo Dinkelberg. De zwemmer uit Rozenburg kwam in net iets meer dan 1 uur en 8 minuten als eerste over de streep. De eerste Zeeuw was Vlissinger Jan Brink, hij had op plek vier 27 seconden meer nodig. Bij de vrouwen ging de overwinning in 1.09,51 naar Tessa Vermeulen uit Amsterdam. Zeeuws succes viel er te noteren bij de junioren dames.