Van den Hil opnieuw hoogst genoteerde Zeeuw op kieslijst VVD

De kans is redelijk groot dat Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil na de verkiezingen van 22 november aan een nieuwe termijn kan beginnen. De 55-jarige politica uit Goes is door haar partij, net als twee jaar geleden, op plaats 25 gezet van de voorlopige VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze is daarmee de hoogst genoteerde Zeeuw op de lijst.