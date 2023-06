Lichte bewolking in Kapelle vandaag

Klachten over aanhouden­de problemen met vervangend vervoer, maar nu is het echt over, zegt NS

NS is gestopt met het inzetten van busjes als vervangend vervoer in Zeeland. Niet vanwege de vele klachten of busjes die niet of te laat reden, maar omdat er weer touringcars ingezet kunnen worden, meldt woordvoerder Arno Leblanc.