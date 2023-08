Jarina emigreerde uit Argentinië, haar vader kwam haar achterna naar Zeeland

Zeeland: je kunt er op slag verliefd op worden. In deze zomerserie gaan we langs bij mensen die hun hart hebben verloren aan Zeeland of een leuke Zeeuw en hier daarom zelf zijn komen wonen. Hoe bevalt hun nieuwe thuis en wat is hun favoriete plek?

Het duurt even voordat er wordt opengedaan, maar al snel is duidelijk waarom. ,,De voordeur gebruiken we bijna niet’’, zegt Jarina op ’t Hof met een brede glimlach. ,,Iedereen komt hier altijd achterom, net als in Argentinië, toen we daar woonden. Je bent welkom en als je wilt, kun je blijven eten.’’