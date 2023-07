Het volgen van de schepen maakt het extra leuk

In de zomerserie Zeeuwse Parel tippen redacteuren hun favoriete plekken in Zeeland om te genieten of te ontspannen. Vandaag raadt verslaggever Melita Lanting de verkeerspoost in Hansweert aan.

Als ik aan kom rijden zie ik ‘m in de verte al varen. Containerreus CMA CHM Kerguelen die ramvol containers op weg is naar zee. Ga ik het nog redden of is het schip net voorbij als ik op de parkeerplaats arriveer? Mmmm, nét voorbij, maar het schip is nog in volle glorie te zien en dat maakt dit plekje zo leuk. De vaargeul ligt hier dichtbij en de schepen steken dwars over van en naar Terneuzen. De Kerguelen gaat naar Le Havre, zie ik op de website marine traffic. Want die site pak ik er altijd even bij. Kijken waar de schepen vandaan komen en waar ze naar toe gaan maakt het extra lollig.