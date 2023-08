MET VIDEO Vier uur lang zingen in de stromende regen? Op Vlissingen Zingt maalt niemand erom

Vlissingen Zingt? Eerder Vlissingen Zinkt. Het meezingfestijn op het Bellamypark is zaterdagavond een groot waterballet. En toch is het gezellig druk op de dertiende editie. ,,Als ik het niet zelf zou organiseren, weet ik niet of ik gegaan was.”