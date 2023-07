Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kapelle vandaag

ZOMERSERIE | MET VIDEO Albert Dijkstra woont in de stad, mét steiger voor de deur: ‘Ik hoefde niet lang na te denken, een unieke kans’

Zeeland is een waterrijke provincie en het is dan ook niet gek dat je veel van de mooiste plekken om te wonen aan het water vindt. In deze zomerserie bezoeken we een aantal van die geluksvogels met een huis aan het water. Doorgaans hoort daar natuurlijk ook een boot(je) bij. Deze week gingen we langs bij Albert Dijkstra (56) die in het Scheldekwartier in Vlissingen woont.