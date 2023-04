Floor woont al 10 jaar in Frankrijk: ‘Ik voel me meer Française dan een Nederlandse’

,,Ik ben opgegroeid in Kapelle. Hier woonde ik met mijn ouders en mijn twee oudere broers. Ik ging naar een middelbare school in Goes en daar heb ik een ontzettende leuke tijd gehad. Ik had leuke klasgenoten, lieve vriendinnen, elke vrijdag gingen we na school wat drinken in de stad en ik had elke week dansles bij Janvier. Ik kijk echt met een fijn gevoel terug naar die tijd. Ik zeg ook altijd: als ik terug in de tijd kon, zou ik mijn middelbare schoolperiode 100 procent overdoen.”