Fietspad bij Kapelse bos is levensgevaarlijk; ergste scheuren worden binnenkort dichtgegooid

Het fietspad, dat deel uitmaakt van het fietsknooppunten netwerk en in het verlengde ligt van de oude Ambachtsherenwegeling, ligt er al een hele tijd slecht bij. Scheuren zo groot dat een fietswiel er in kan wegzakken, gaan in lengterichting tientallen meters over het pad. Levensgevaarlijk voor fietsers, zeker in het donker. Toch wordt het pad binnenkort slechts provisorisch gerepareerd. Volgende week worden de ergste scheuren in het pad dichtgegooid met koud asfalt. Daarmee moet het grootste risico op valpartijen zijn geweken. Maar hoe het verder moet met het fietspad na de reparatie van de ergste schuren is nog onduidelijk.