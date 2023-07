Reclamefilmpje Kapelse wethouder zorgt voor commotie

Hoezeer burgemeester Jansen op de Haar en wethouder Jon Herselman dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering ook hun best probeerden te doen of er niets aan de hand was, er is achter de schermen wel degelijk van alles gebeurd aangaande de reclamefilm met de wethouder. Gemeentebelang stelde er, met steun van SGP,PvdA, CDA en CU, vragen over.