update / MET VIDEO Overval­lers haalden vitrines Hutjens Edelsmede­rij in Goes leeg en verloren vermoede­lijk een deel van de buit horloges

Hutjens Edelsmederij in de Lange Kerkstraat in Goes is woensdagmorgen overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten, die ervandoor gingen op een scooter. Ze zijn nog steeds spoorloos, liet een politiewoordvoerder woensdagmiddag weten.