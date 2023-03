BBB neemt koppositie van CDA over in Kapelle

Ze kijken er ieder jaar naar uit: de reünie van de veteranen van het bataljon Zeeland

De jongste is 96 jaar, de oudste 100. De reünie van het Zeeuwse bataljon is onmiskenbaar een bijeenkomst van de allersterksten. En ondanks dat de gezondheid steeds wat afneemt, laten de veteranen dit als het even kan niet aan hun neus voorbijgaan. Maar dat de club ieder jaar kleiner wordt is onvermijdelijk.