Zonderlinge feiten gaven nog een beetje kleur

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Het gevoel een weidepaal te roken in plaats van een joint

Als ik schrijf rook ik weleens. Ik moet dan uitkijken dat ik niet te veel opga in het verhaal, want anders valt de askegel van de sigaret of sigaar en brand ik daardoor mijn schrijfhok misschien nog eens af. Zo heb ik al schrijvende weleens een gat in mijn broek gebrand. Ik kreeg het in de gaten omdat het pijn begon te doen.

7 november