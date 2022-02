‘Wilt u aub niet zo naar de kont van de serveerster staren?’

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Bar Goed brandde bar goed

Vorige week, in de vroege zondagochtenduren brandde het kustpaviljoentje Bar Goed af, op slechts een grote steenworp van me verwijderd. Een jammerlijke zaak, want het was een prachtige plek aan de Westerschelde nabij Perkpolder. Ik fiets er vaak voorbij, want het ligt op mijn routineuze rondje.

24 april