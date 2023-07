Wie heeft er op mijn kop gepoept?

column jan vantoortelboom Nooit eerder zag ik zo'n joekel

Ik ben weer voorzien van een bijenvolkje. Jaar drie, poging drie. Tot twee keer toe vond ik geen dode bijen, maar was de kast na de winter gewoon leeg. Ik vond er nog veel honing gemaakt van het suikerwater waarmee ik ze voor de winter had bijgevoerd. Toch waren ze verdwenen. Het is jammer dat het maar niet lukt; ik voel het als een soort van persoonlijke nederlaag. Nu is er mais gezaaid rondom mijn erf, en dat is volgens bijenkenners nefast. Een slechte start voor dit volkje dan, denk ik. Al is het een groot volk met een sterke moer, want zoveel bijen heb ik nog nooit gehad. Maar nu al liggen er veel nog levende bijen gewoon in het gras voor de kast, alsof ze niet kunnen vliegen. Ik leer door het lezen van boeken en het bekijken van YouTube filmpjes en de gesprekken met een imker uit de buurt, maar het is toch vooral de praktijk die van belang is en die me verder moet helpen. Ik geloof dat ik nog veel kennis te kort kom.