We zijn in de greep der dwazen!

column jan vantoortelboom We dronken een soort van galgenbier­tje, want vijf dagen later was hij dood

Na meer dan twee jaar was ik weer eens in de streek waar ik ben opgegroeid: de Westhoek. Het eerste wat ik in Elverdinge deed was naar het ‘hotel’ aan de Vlamertingestraat gaan waar mijn ouders verbleven: het kerkhof. Zo benoemde mijn vader vroeger zijn toekomstige verblijf. Hij deed dat al lachend vanop zijn sterfbed.