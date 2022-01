We dronken een soort van galgenbiertje, want vijf dagen later was hij dood

Ik zag dat er alweer aardig wat grafkeldertjes bij waren gedolven en kreeg er een kouwe reet van. Hier en daar liep ik de rijen door en herkende ik de hoofden op de foto’s aan de zerken. Kale, rimpelige, meestal aardige, maar soms ook gemene, met ouderdomsvlekken bespikkelde hoofden vanuit mijn kindertijd die ik alleen maar in de beenhouwerij, bakkerij of tijdens het verplichte nummertje in de kerk op zaterdagavond had gezien, maar die wel in mijn geheugen gegrift staan. Er dreven wat sappige verhalen boven die bij die hoofden pasten, maar over de doden niks dan goeds.