Poesjes zijn leuk

column jan vantoortelboom Er gebeurde nogal wat op de bus

Ik woon al achttien jaar in Zeeuws-Vlaanderen en nooit had ik er last van dat de bussen niet reden. Tot nu. Want vanaf dit schooljaar zit ik met twee studenten in huis die beiden een opleiding zijn begonnen in Breda. Het is dus verdomd onhandig als de buschauffeurs staken.