Oude boksgoden werden onttroond: de koning is dood, leve de koning!

Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat het niet alleen voor mijn zoon was dat we naar Arnhem afreisden. Al vanaf mijn tienerjaren ben ik gefascineerd door de bokssport. Ik herinner me de partij tussen Mike Tyson en James ‘Buster’ Douglas in Tokyo in februari 1990. Ik was vijftien en zat ’s nachts voor de buis. Die nacht werd ik een teleurgestelde getuige van de ondergang van de tot dan toe ongeslagen bokslegende.